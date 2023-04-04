تدشين أول منصة رقمية للمخاطر الجيولوجية بالمملكة

دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية بندر الخريف، منصة قاعدة المخاطر الجيولوجية.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة طارق أباالخيل أن الهدف من إطلاق المنصة هو إتاحة البيانات الزلزالية كـ صفحة إلكترونية رقمية تشتمل على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات الزلزالية والخرائط في السعودية وماحولها.
وقال إن هذه المنصة التي تم تدشينها اليوم بالتزامن مع انعقاد مجلس إدارة الهيئة الــ 44 تُعجل في تفعيل الاتفاقيات والطلبات التي تقوم الهيئة بتنفيذها كالدراسات وتقييم الخطورة الزلزالية في المواقع المختلفة.
وبين بأن المنصة ستسهم في تقديم الحلول الفنية لدرء المخاطر المحتملة مستقبلاً وستدعم دراسات تحسين البنى التحتية، بالإضافة الى انها ستضم الكثير من البيانات الزلزالية التي ستسهم في دعم الأبحاث ونشر ثقافة المخاطر الجيولوجية.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن منصة المخاطر الجيولوجية تعتبر أول منصة علمية رقمية تثقيفية للمخاطر في المملكة حيث تمكن المستخدم من استعراض بيانات النشاط الزلزالي في كل مكان وتتيح له أيضًا الاطلاع على البيانات والخرائط ذات العلاقة، والحصول على المعلومات بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى أنها تمكن الباحثين والمختصين من طلب تلك البيانات واستخدامها في الدراسات البحثية العلمية.