مشاريع سكنية جديدة بالرياض.. وأول مزاد عقاري لـ “مسكن” مايو المقبل

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الثلاثاء)، أن مدينة الرياض ستشهد انطلاق النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري، خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو 2023م، بمشاركة عدة جهات حكومية وبنوك وشركات تمويل وتطوير عقاري، وبرعاية الوزارة.
وقالت الوزارة إن المعرض سيشهد إطلاق أول مزاد عقاري من نوعه وسيكون متاحاً للشركات لطرح عقاراتها للبيع بالمزاد العلني، كما سيشهد تدشين مشاريع سكنية جديدة في الرياض توفر مئات الوحدات للأسر السعودية بأسعار تنافسية وتصاميم هندسية حديثة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم قطاع الأعمال والأفراد.
وأضافت أن المعرض يسلط الضوء على المشاريع السكنية الجديدة والفرص التمويلية التي تتيحها الجهات المشاركة للزوار، كما سيتم استعراض المستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء والتشييد وآخر ما توصلت له التقنيات من حيث سرعة التنفيذ والجودة، بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية.
وأشارت الوزارة إلى أن المعرض يهدف إلى توفير رحلة كاملة للمستفيد من خلال تسهيل التواصل مع المطورين والمقاولين وتوفير الاستشارات اللازمة لهم، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وإطلاق صناديق استثمارية عقارية وعرض أهم المشاريع العقارية للمطورين بما يخدم المستفيدين من طالبي المساكن من الأسر السعودية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المعرض وما يصاحبه من فعاليات وإطلاقات جديدة يأتي امتداداً للجهود المستمرة التي يبذلها شركاء القطاع لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة التملك للمساكن إلى 70%، كما يسهم في جمع الجهات والبرامج ذات العلاقة تحت سقف واحد بهدف تطوير القطاع العقاري.