سوق الأسهم يرتفع عند 10949 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2022

واصل مؤشر السوق السعودي ارتفاعه، وذلك أثناء إغلاق جلسة اليوم (الثلاثاء)، بنسبة 1.3 %، عند 10949 نقطة (+ 142 نقطة)، ليسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2022، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.7 مليار ريال.
ووصلت مكاسب مؤشر السوق منذ منتصف مارس الماضي إلى نحو 1000 نقطة، وبنسبة 9.7 %.
وارتفع سهم مصرف الراجحي عند 75.70 ريال (+ 2 %)، في حين ارتفع سهم الأهلي السعودي عند 49.30 ريال (- 3 %)، وسهم أرامكو عند 32.80 ريال (+ 1 %).
وأنهت أسهم دار الأركان، وزين السعودية، وبترو رابغ، والعقارية، وسلوشنز، والسعودي الفرنسي، وبن داود، وإكسترا، ومعادن، وكيان السعودية، وإعمار، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6 %. وفق “أخبار 24”.
وتصدرت أسهم تهامة للإعلان، والباحة، وأسواق المزرعة، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %.