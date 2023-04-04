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جديد المحليات > خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس الإمارات
04/04/2023   9:32 م

خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس الإمارات

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية، من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله مقر الوزارة بالرياض، اليوم (الثلاثاء)، سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس الإمارات

جديد المحليات
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