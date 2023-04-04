“الترفيه”: إصدار 361 ترخيصاً في مارس الماضي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الثلاثاء)، أن بوابة الترفيه أصدرت 361 ترخيصا خلال شهر مارس الماضي، ليتجاوز إجمالي التراخيص المصدرة منذ انطلاقة البوابة 11.4 ألف ترخيص في مختلف الأنشطة والفعاليات.
وأوضحت أنه تم إصدار 122 تصريح تنظيم فعالية ترفيهية، و100 تصريح في العروض الحية للمطاعم والمقاهي، و68 تصريح إقامة عرض ترفيهي، و12 شهادة اعتماد تنظيم وإدارة الحشود.
وأضافت أنه تم أيضا إصدار 18 ترخيص تشغل المرافق الترفيهية، و19 ترخيص المراكز الترفيهية، و17 ترخيصا لإدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، و5 شهادات اعتماد لبيع تذاكر الأنشطة الترفيهية.
وفق “أخبار 24”.