رسميًا.. الأهلي يحصد لقب دوري جاهز للكرة الطائرة

حصد فريق الأهلي لقب دوري جاهز للكرة الطائرة بشكل رسمي بعد فوزه على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على صالة نادي النصر بالرياض، ضمن الجولة الـ21 للمسابقة، وذلك قبل جولة من ختام المنافسات.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، الشوط الأول لصالح الأهلي 25-22، والشوط الثاني لصالح الأهلي بنتيجة 25 -21، والشوط الثالث لصالح النصر بنتيجة 25-22، والشوط الرابع لصالح الأهلي بنتيجة 25 -21.
جدير بالذكر أن الأهلي احتاج للفوز على النصر ليؤكد حصده للقب المسابقة، خاصة أنه كان متصدرا الترتيب بـ 55 نقطة ثم الهلال في المركز الثاني 50 نقطة والابتسام “ثالثاً ” بـ 43 نقطة يليه الفيصلي في المركز الرابع 38 نقطة.وفق “أخبار 24”.