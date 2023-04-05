سفير العراق: “تأشيرات” السعوديين بالمنافذ.. ورحلات الرياض- بغداد “على الطاولة”

كشف السفير العراقي لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي، عن تطبيق بلاده، لحزمة من الخطوات، تُعنى بتيسير حصول المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، على “تأشيرة” الدخول للعراق من خلال المنافذ الحدودية، سواء البرية أو المطارات، بالإضافة إلى التأشيرة طويلة المدى التي يمكن الحصول عليها من السفارة.
واعتبر السفير أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار أربيل، خطوة هامة ضمن خطوات أخرى، على جدول أعمال مجلس الأعمال السعودي العراقي.
وفي تصريح خاص بـ”أخبار 24″، أكد وجود تفاهم مع المملكة العربية السعودية حول استئناف الرحلات المباشرة بين “الرياض وبغداد”، وأن ذلك الأمر موجودٌ على الطاولة، وقريباً سيكون هناك توجيهات واضحة بهذا الخصوص، لتنهي فترة الانقطاع في الرحلات المباشرة بين البلدين، الذي دام قرابة 30 عاماً.
وأضاف: “هذه الخطوة تعزز العلاقات بين البلدين والوصول بها إلى العمل المشترك والمصير المشترك، وقد خطت المملكة سابقاً خطوة مهمة تتمثل بفتح منفذ جديدة عرعر لدخول المواطنين العراقيين بسياراتهم الخاصة، لأداء مناسك العمرة، وكان لهذه الخطوة وقعٌ كبير على المجتمع العراقي، ونطمح أن يفتتح المنفذ أمام الزيارات السياحية أيضاً، حيث تعتبر المملكة وجهة سياحية وترفيهية كبيرة، وجميع شعوب المنطقة ترغب باكتشاف التغيير والتطور اللذين شهدتهما المملكة خلال السنوات الأخيرة”.