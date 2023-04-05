نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بإنتاج 624 ألف طن سنوياً.. المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من البطيخ بنسبة 99%
05/04/2023   11:58 م

بإنتاج 624 ألف طن سنوياً.. المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من البطيخ بنسبة 99%

+ = -
664

حققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي من محصول البطيخ، تصل إلى أكثر من 99%، بإنتاج سنوي يتجاوز 624 ألف طن من الحبحب، مزروعة على أكثر من 23 ألف هكتار بمعظم مناطق المملكة.

ويُزرع البطيخ في المملكة بموسمين في سبتمبر وفبراير، ويتم جني محصوله بعد 90 إلى 120 يومًا، ويُزرع في معظم مناطق المملكة، وتُعَدّ الرياض والجوف ومكة المكرمة وحائل أهم المناطق إنتاجًا له.

وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر برنامج التنمية الريفية المستدامة “ريف”، إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحصول الحبحب وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع معدل زراعته خلال موسمه الذي ينطلق في فترة الصيف ويمتد إلى 6 أشهر، حيث تبدأ زراعة البطيخ مع نهاية شهر فبراير، ويثمر بعد 100 يوم من زراعته. وفق “أخبار 24”.

بإنتاج 624 ألف طن سنوياً.. المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من البطيخ بنسبة 99%

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885257355.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.