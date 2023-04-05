بإنتاج 624 ألف طن سنوياً.. المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من البطيخ بنسبة 99%

حققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي من محصول البطيخ، تصل إلى أكثر من 99%، بإنتاج سنوي يتجاوز 624 ألف طن من الحبحب، مزروعة على أكثر من 23 ألف هكتار بمعظم مناطق المملكة.
ويُزرع البطيخ في المملكة بموسمين في سبتمبر وفبراير، ويتم جني محصوله بعد 90 إلى 120 يومًا، ويُزرع في معظم مناطق المملكة، وتُعَدّ الرياض والجوف ومكة المكرمة وحائل أهم المناطق إنتاجًا له.
وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر برنامج التنمية الريفية المستدامة “ريف”، إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحصول الحبحب وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع معدل زراعته خلال موسمه الذي ينطلق في فترة الصيف ويمتد إلى 6 أشهر، حيث تبدأ زراعة البطيخ مع نهاية شهر فبراير، ويثمر بعد 100 يوم من زراعته. وفق “أخبار 24”.