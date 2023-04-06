تقارير: الاتحاد يتقدم بعرض لضم كريم بنزيما

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد تقدم بعرض من أجل ضم مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما بداية من الموسم المقبل.
ووفقا لما نشره الصحفي جيمس بينغ من شبكة “سي بي إس” فإن هناك مصادر تؤكد أن نادي الاتحاد تقدم بعرض من أجل ضم المهاجم الفرنسي، وأن النادي متفائل بإتمام الصفقة في نهاية الموسم الحالي.
وينتهي تعاقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي ويحق له حاليا التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.
Saudi ambitions extend far beyond just reviving the Messi-Ronaldo rivalry.
Al-Ittihad have made an offer to Karim Benzema whilst Luka Modric and Sergio Ramos have received proposals.
Al-Nassr are monitoring N’Golo Kante’s contract talks with Chelsea. https://t.co/PSjUpCEusR
— James Benge (@jamesbenge) April 5, 2023
وفق “أخبار 24”.