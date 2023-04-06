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رياضة > تقارير: الاتحاد يتقدم بعرض لضم كريم بنزيما
06/04/2023   5:21 ص

تقارير: الاتحاد يتقدم بعرض لضم كريم بنزيما

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كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد تقدم بعرض من أجل ضم مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما بداية من الموسم المقبل.

ووفقا لما نشره الصحفي جيمس بينغ من شبكة “سي بي إس” فإن هناك مصادر تؤكد أن نادي الاتحاد تقدم بعرض من أجل ضم المهاجم الفرنسي، وأن النادي متفائل بإتمام الصفقة في نهاية الموسم الحالي.

وينتهي تعاقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي ويحق له حاليا التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وفق “أخبار 24”.

تقارير: الاتحاد يتقدم بعرض لضم كريم بنزيما

رياضة
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