تتسع لــ 2000 مركبة.. إطلاق مشروع مواقف السيارات بالمنطقة الثقافية الشمالية في الدرعية

أطلقت شركة الدرعية، اليوم (الأربعاء)، مشروع إنشاء مواقف سيارات بالمنطقة الثقافية الشمالية، وذلك بالشراكة مع الشركة العقاريّة السعودية للبنية التحتية “بنية”.
وتخدم المواقف التي تتسع لحوالي 2000 سيارة، مرافق أخرى بالمخطط، على غرار جامعة الملك سلمان، والأكاديميات، ومتحف آل سعود، ومكتبة الملك سلمان وغيرها، كما يسهم المشروع بشكل عام، في تقليل أعداد المركبات بجميع مناطق المدينة، وزيادة أعداد المشاة، والحفاظ على البيئة الطبيعية.
ويشمل المشروع أعمال التصميم والبناء، مثل هيكل مواقف السيارات، بالإضافة إلى التشطيبات المعمارية، والهندسة الكهربائية والميكانيكية، وغرف وصلات المصانع والمرافق، والعمل الخارجي، إضافة للتعامل مع المقاولين المتخصصين لإدارة مواقف السيارات وأنظمة التوجيه.
وتواصل شركة الدرعية تطوير المخطّط الرئيسي بوتيرة متسارعة لإكمال الأعمال اللازمة لافتتاح هذه الوجهة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه، قال رئيس شركة الدرعية للتطوير، جي بيري، إن الإعلان عن مشروع مواقف السيارات يمثل دليلاً إضافياً على التطور المذهل الذي تم إحرازه في الدرعية، مؤكداً أن وجود بنية تحتية على مستوى عالٍ من الجودة والفعالية يعد أحد أهم الركائز التي يقوم عليها مشروع تطوير الدرعية.