بعد ارتفاع تصنيف المملكة.. ماذا تعني رموز التصنيفات الائتمانية؟

باتت وكالات التصنيف الائتماني العالمية عنصراً رئيسياً في العملية الاقتصادية على المستوى الدولي، خاصةً بعد أن ذاع صيتها خلال السنوات الماضية من خلال سلسلة من الأحداث، بدأت بفشلها في تقدير المخاطر المتعلقة بسندات الرهون العقارية، والسندات المهيكلة، لتبدأ بعدها في اتخاذ مواقف أكثر تشدداً من ذي قبل في تقدير المخاطر.
وتعتمد وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى: “موديز”، و”فيتش”، و”ستاندرد آند بورز”، على تقييم المخاطر المتعلقة بإصدار الدين سواء للشركات أو الحكومات؛ إذ تعد قدرة المصدر على الوفاء بسداد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية، التي تُبنى عليها التصنيفات.
موديز
تمتلك وكالة “موديز”، المدرجة في سوق نيويورك، 4 آلاف موظف، وتسيطر، برفقة “ستاندرد آند بورز” على تصنيف أكثر من 80% من إصدارات الدين حول العالم، سواء للشركات، أو الحكومات، أو البلديات، والحكومات المحلية.
وحول رموز التصنيفات، فإن “Aaa” يعد الأكثر أماناً في تصنيف “موديز”، ويشمل تصنيف الجدارة الائتمانية العالية رموز “Aa1″، و”Aa2″، و”Aa3″، فيما تتراوح الجدارة الائتمانية المتوسطة إلى العالية بين “A1″، و”A2″، و”A3”.
وتشمل تصنيف الجدارة الائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة “Baa1″ و”Baa2” و”Baa3″، وتصنيف غير استثمارية “Ba1″، و”Ba2″، و”Ba3″، فيما يشمل تصنيف المخاطرة “B1″، و”B2″، و”B3″، والمخاطرة العالية “Caa1″، و”Caa2″، و”Caa3″، و”Ca”، وأخيراً يُرمز للمتعثرة بـ “C”.
فيتش
تعد وكالة “فيتش”، إحدى الوحدات التابعة لشركة “فيمالاك”، يعمل بها 2500 موظف، وهي تعد أقل الوكالات الثلاث من حيث السمعة.
ويرمز “AAA” للتصنيف الأكثر أماناً في “فيتش”، وتنقسم تصنيفات الجدارة الائتمانية العالية إلى “AA+”، و”AA”، و”AA-“، فيما تتراوح الجدارة الائتمانية المتوسطة إلى العالية بين “A+”، و”A”، و”A-“.
وتشمل تصنيف الجدارة الائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة “BBB+”، و”BBB”، و”BBB-“، وتصنيف غير استثمارية “BB+”، و”BB”، و”BB-“، فيما يشمل تصنيف المخاطرة “B+”، و”B”، و”B-“، والمخاطرة العالية “CCC+”، و”CCC”، و”CCC-“، وأخيراً يُرمز للمتعثرة بـ “D”.
ستاندرد آند بورز
تعد “ستاندرد آند بورز”، الشركة الأكبر بين الوكالات الثلاث؛ إذ تملك 9 آلاف موظف عامل في الوكالة، كما أنها تعد إحدى الوحدات التابعة لشركة “ماكجرو هيل” المدرجة بسوق نيويورك.
وتتبع “ستاندرد آند بورز”، نمطاً تصنيفياً مشابهاً لـ “فيتش”، حيث يرمز “AAA” للأكثر أماناً، “، وتشمل تصنيفات الجدارة الائتمانية العالية إلى “AA+”، و”AA”، و”AA-“، فيما تتراوح الجدارة الائتمانية المتوسطة إلى العالية بين “A+”، و”A”، و”A-“.
ويتضمن تصنيف الجدارة الائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة “BBB+”، و”BBB”، و”BBB-“، وتصنيف غير استثمارية “BB+”، و”BB”، و”BB-“، فيما يشمل تصنيف المخاطرة “B+”، و”B”، و”B-“، والمخاطرة العالية “CCC”، وأخيراً يُرمز للمتعثرة بثلاث تصنيفات، تبدأ من “DDD”، و”DD”، و”D”.
تصنيف فيتش للمملكة
وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت وكالة “فيتش”، رفع تصنيف المملكة إلى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وجاء رفع تصنيف المملكة انعكاساً لما تتمتع به من قوة مالية وحجم أصول سيادية ينعكس في إجمالي احتياطاتها الأجنبية، فضلاً عن تمتعها بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطات الخارجية للمملكة.
وفق “أخبار 24”.