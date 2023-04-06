باحثون بجامعة القصيم يكتشفون نوعاً جديداً من “سوسة النخيل الحمراء”

اكتشف فريق بحثي مشترك من كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم نوعًا جديدًا من سوسة النخيل الحمراء بالمملكة للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بعد رصد التنوع الجيني الوراثي لها.
وجاء الاكتشاف بعد دراسة التنوع والخصائص الجينية للحشرة، ومن ثَم تسجيله في بنك الجينات الدولي باسم الجامعة، فيما تم تسليط الضوء أيضاً على التنوع البيولوجي الوراثي لأنواع سوسة النخيل الحمراء في المنطقة وأضرارها على النخيل.
وتأتي الدراسة ضِمن الجهود البحثية المستمرة التي تقوم بها الجامعة لدعم حملات المكافحة والوقاية من آفة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء التي تشكّل أحد أكثر المخاطر فتكًا بزراعة النخيل بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الفريق البحثي ضم كلًّا من الدكتور محمد الدغيري، والدكتور نجدي فاروق، والدكتور محمد مطاوع، والدكتور مدحت ريحان.