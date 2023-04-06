ستقوم بـ16 رحلة يومياً.. أمير المدينة المنورة يدشن الحافلة الكهربائية

دشّن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان خدمات الحافلة الكهربائية، أحد النماذج الحديثة لوسائل النقل العام الصديقة للبيئة، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.
وستقدم الحافلة خدماتها لزوار المسجد النبوي وسكان المنطقة، عبر أكثر من 16 رحلة يوميًا على مدار 18 ساعة، حيث ستنضم إلى أسطول “حافلات المدينة” الذي يهدف لتعزيز خدمة سكان وزوار المدينة المنورة من خلال تشغيل منظومة حافلات النقل العام عبر 4 مسارات رئيسة.
وتتميز الحافلة الكهربائية بالكفاءة التشغيلية العالية التي تمكّنها من السير لمسافة 250 كيلومتراً بالشحنة الواحدة، عبر مسار مخصص يربط مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمسجد النبوي الشريف ترددياً، بمسافة إجمالية تصل إلى 38 كيلومتراً، وتحتوي من الداخل على نظام تكييف هواء متطور، فضلاً عن شاشات العرض التي توضح تفاصيل الرحلة، إلى جانب تخصيص مجموعة من المقاعد لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعد الحافلة أحد مشاريع الهيئة العامة للنقل التي تنفذها بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وأمانة المنطقة، وتأتي امتدادًا للتجارب التي تعمل الهيئة على تطبيقها بهدف تفعيل تقنيات النقل الحديثة الصديقة للبيئة.
وفق “أخبار 24”.