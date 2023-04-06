القصة الكاملة لمفاوضات ميسي.. عرض الهلال وظهور النصر المفاجئ وترقب برشلونة

يبدو أن مفاوضات قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل إلى دوري روشن السعودي دخلت مرحلة الجدية.
وينتهي عقد النجم المتوج بلقب كأس العالم 2022 مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع بشكل مجاني لأي فريق بداية من الموسم المقبل.
عرض رسمي
كشفت مصادر عن تطور جديد في مفاوضات نادي الهلال مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لضمه بداية من الموسم المقبل.
وقالت المصادر إن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًا خلال الساعات الماضية للاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.
وأوضحت المصادر أن عرض الهلال تضمن كافة المزايا المقررة للاعب ويلبي مطالب النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022.
وأشارت المصادر، إلى أن الهلال قدم عرضًا لبطل كأس العالم ليونيل ميسي، براتب يزيد عن 400 مليون يورو في العام.
وينتظر الهلال رد ميسي خاصة أن النجم الأرجنتيني ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.
ظهور مفاجئ للنصر
وعد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر طفلا يشجع النادي العاصمي بالتفكير في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه آل معمر، وهو يستمع لطفل نصراوي طالبه بجمع النصر بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
ورد آل معمر على طلب المشجع النصراوي الصغير قائلا: “معك رونالدو أفضل لاعب بالعالم، ودامك تبي ميسي بنفكر بالموضوع إن شاء الله”.
وكان النصر قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وحتى صيف 2025.
موقف باريس سان جيرمان
تبدو فرضية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن باريس سان جرمان الفرنسي مع نهاية عقده في يونيو المقبل، هي “الأكثر ترجيحاً، ولكن ليست مؤكدة”، بحسب ما قال مصدر مقرّب من النادي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر: “لم يتم التوقيع على أي اتفاق، لكن الديناميّة تغيّرت تماماً، باريس سان جرمان يضغط بشكل أقل للتجديد”، لكن ميسي “لم يغادر بعد”.
وأشار المصدر إلى أن موقف الجماهير الذين أطلق بعضهم صافرات الاستهجان للنجم الأرجنتيني خلال المباراة التي خسرها سان جرمان أمام ليون 0-1 الأحد، “غيّر المعطيات تماماً”، بعدما كان التوجّه يشير إلى التمديد عقب عودة “البرغوث” مظفّراً بكأس العالم.
لكن منذ تحقيقه اللقب الأسمى في مونديال قطر، إثر الفوز على فرنسا وزميله كيليان مبابي بركلات الترجيح (تعادلا 3-3 بعد التمديد) كان ميسي أقل تألقاً مع سان جرمان. وعلى غرار زملاء آخرين، لم يقدّم الكثير ليجنّب ناديه الإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ (خسر 0-3 في مجموع المباراتين).
وفي 67 مباراة بالقميص الباريسي، سجل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، 29 هدفاً وقدّم 32 تمريرة حاسمة. وبعد موسم أول متذبذب، سجّل بداية لموسم 2022-2023 حتى كأس العالم في قطر.
ترقب برشلونة
في المقابل يترقب نادي برشلونة موقف ميسي ويمني نفسه بعودة نجمه الذهبي للفريق من جديد.
وضع برشلونة المالي قد يقف عائقًا أمام خوان لابورتا رئيس النادي الذي يتمسك ببصيص الأمل بشأن التعاقد مع ميسي.
فيما علق المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز على إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف برشلونة.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي: “أتحدث مع ميسي دائما فنحن أصدقاء، لكن الوقت حاليا ليس مناسبا للحديث عن الأمر سواء لمصلحته أو مصلحة برشلونة”.
وأضاف “هذا أمر تتم مناقشته ولكن بالطبع نتمنى رؤيته هنا وسأكون أول السعداء بحدوث ذلك فهو أفضل لاعب في التاريخ لكن الوقت ليس مناسبا”.وفق “أخبار 24”.
وأكمل تشافي “أمامنا بطولتان لنفوز بهما وهذا الوقت مهم للتركيز وليس وقت ميسي”.
وشدد تشافي “لم أقم بأي خطوة لنعيد ميسي، الأمر لا يعتمد علي بل يعتمد أكثر عليه، لقد قدم الكثير من الأشياء لكرة القدم وفاز بكل شيء”.
واختتم: “الأمر يعتمد على سعادته، إن أراد العودة فعليه أن يقدر الأمر، لدي علاقة رائعة معه، وإن قرر العودة فسوف نستمع له ونكون سعداء”.
كما كشف رافائيل يوستي نائب رئيس برشلونة عن أن ناديه تواصل مع ميسي من أجل إمكانية عودته للنادي الكتالوني.
#مسلي_آل_معمر يعد طفلا بجلب #ميسي لـ #النصر
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— سبورت 24 (@sporty_24) April 4, 2023