اكتتاب “جود الإسكان” يجمع مليار ريال

حقق اكتتاب جود الإسكان، أمس (الأربعاء) 14 رمضان، المبلغ المستهدف مليار ريال، لتوفير 3500 مسكن للأسر الأشد حاجة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قدما دعماً سخياً للحملة بقيمة 150 مليون ريال.
يُشار إلى أن الحملة انطلقت في الأول من شهر رمضان الجاري وشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال والشركات والمواطنين والمقيمين.
لحظة وصول #اكتتاب_جود الإسكان لمليار ريالhttps://t.co/Aexn3PCFhz pic.twitter.com/iArBh8N3EB
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 5, 2023
خلال 14 يوماً.. “جود الإسكان” تحقق المبلغ المستهدف وتجمع مليار ريال#اكتتاب_جودhttps://t.co/9bdsgT6aj0 pic.twitter.com/jVCGKSvzSk
وفق “أخبار 24”.