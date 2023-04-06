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جديد المحليات > اكتتاب “جود الإسكان” يجمع مليار ريال
06/04/2023   5:22 ص

اكتتاب “جود الإسكان” يجمع مليار ريال

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حقق اكتتاب جود الإسكان، أمس (الأربعاء) 14 رمضان، المبلغ المستهدف مليار ريال، لتوفير 3500 مسكن للأسر الأشد حاجة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قدما دعماً سخياً للحملة بقيمة 150 مليون ريال.

يُشار إلى أن الحملة انطلقت في الأول من شهر رمضان الجاري وشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال والشركات والمواطنين والمقيمين.

وفق “أخبار 24”.

اكتتاب “جود الإسكان” يجمع مليار ريال

جديد المحليات
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