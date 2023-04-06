وزير التجارة يجتمع بوكلاء السيارات لمناقشة وفرة وأسعار قطع الغيار

شدد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أثناء لقائه أمس (الأربعاء) مع وكلاء السيارات العاملة في المملكة، على القيام بدورهم في تقديم خدمات الصيانة الدورية والضمان وتوفير قطع الغيار اللازمة للمستهلكين ورفع نسبة رضاهم مع الرقابة المشددة على جودتها وأسعارها.
وناقش وزير التجارة خلال اجتماعه بممثلي 36 وكالة سيارات وفرة قطع غيار السيارات وتحسين خدمات الصيانة والضمان، مؤكدًا تكثيف الوزارة أعمال التفتيش والرقابة لضمان وحفظ حقوق المستهلك .
يأتي هذا الاجتماع ضِمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير التجارة مع ممثلي القطاع الخاص بهدف حصر التحديات التي تواجه تطوير أعماله وتحسين خدماته، واستعراض مؤشرات أداء جودة المنتجات ورضا المستهلك، ومعالجة القصور في كافة جوانب الخدمات المرتبطة بحقوق المستهلك. وفق “أخبار 24”.