توقع تقرير المركز الوطني للأرصاد حول درجات الحرارة اليوم (الخميس)، أن تصل أعلى درجة حرارة عظمى بالمملكة على مكة المكرمة وحفر الباطن إلى 35 درجة، تليها كل من المدينة المنورة، وجازان، والأحساء، وشرورة والخرج والدهناء عند 34 درجة مئوية.
وأوضح التقرير أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على طريف تصل إلى 7 درجات مئوية، كأقل مناطق المملكة انخفاضًا في درجات الحرارة، تأتي بعدها القريات بـ9 درجات، ثم الباحة 12 درجة مئوية.
وكان تقرير الأرصاد قد حذر صباح اليوم (الخميس) من احتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان السيول، مع هبوب رياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة.
وفق “أخبار 24”.