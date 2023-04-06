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جديد المحليات > وزير الدفاع يؤكد استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في كافة المجالات
06/04/2023   1:27 م

وزير الدفاع يؤكد استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في كافة المجالات

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أكد وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، استمرار دعم المملكة المتواصل لليمن، ولمجلس القيادة الرئاسي اليمني في كافة المجالات؛ بما يخدم الشعب اليمني، ويسهم في الوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

ولفت وزير الدفاع، في تغريدة له اليوم (الخميس) عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، واستعرض خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. وفق “أخبار 24”.

كما نقل خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين،الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار.

وزير الدفاع يؤكد استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في كافة المجالات

جديد المحليات
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