“البيئة” توقع مذكرة تفاهم لتطوير واستثمار المرافئ البحرية بالمنطقة الشرقية

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع أمانة المنطقة الشرقية؛ اليوم (الخميس)؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير واستثمار المواقع الخاصة بالمرافئ البحرية والمواقع المرتبطة والمحيطة بها بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت الوزارة أن المذكرة تأتي امتداداً للتعاون المشترك والتكامل بين الجهات الحكومية، بما يخدم الوطن ويعظم الفائدة من أصول الدولة، من خلال تطوير نموذج تشغيلي واستثماري يسهم في تطوير مواقع المرافئ والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتطوير المواقع المرتبطة والمحيطة بها.
وتضمنت بنود التعاون المشتركة: تطوير المرافق الداخلية، وإعادة توزيع واستخدام الفراغات في موقع المرفأ بما يتناسب مع مستهدفات الوزارة، بالإضافة إلى تحديد المواقع والمساحات المتاحة لتنفيذ وتطوير المرافق الخارجية للمرفأ والأراضي المحيطة والنطاق العام للنشاط الاستثماري، مع المحافظة على الشكل الجمالي للشاطئ وسلامته من أي تلوث بيئي وبصري.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك؛ لتحديد أوجه الاستخدام الأمثل للمرافئ من الناحية التطويرية والتشغيلية والاستثمارية، إلى جانب استثمار المواقع المتفق عليها لمدة زمنية يتم تحديدها وفق طبيعة كل موقع بما يتوافق مع الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.
وفق “أخبار 24”.