نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “البيئة” توقع مذكرة تفاهم لتطوير واستثمار المرافئ البحرية بالمنطقة الشرقية
06/04/2023   4:01 م

“البيئة” توقع مذكرة تفاهم لتطوير واستثمار المرافئ البحرية بالمنطقة الشرقية

+ = -
534

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع أمانة المنطقة الشرقية؛ اليوم (الخميس)؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير واستثمار المواقع الخاصة بالمرافئ البحرية والمواقع المرتبطة والمحيطة بها بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أن المذكرة تأتي امتداداً للتعاون المشترك والتكامل بين الجهات الحكومية، بما يخدم الوطن ويعظم الفائدة من أصول الدولة، من خلال تطوير نموذج تشغيلي واستثماري يسهم في تطوير مواقع المرافئ والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتطوير المواقع المرتبطة والمحيطة بها.

وتضمنت بنود التعاون المشتركة: تطوير المرافق الداخلية، وإعادة توزيع واستخدام الفراغات في موقع المرفأ بما يتناسب مع مستهدفات الوزارة، بالإضافة إلى تحديد المواقع والمساحات المتاحة لتنفيذ وتطوير المرافق الخارجية للمرفأ والأراضي المحيطة والنطاق العام للنشاط الاستثماري، مع المحافظة على الشكل الجمالي للشاطئ وسلامته من أي تلوث بيئي وبصري.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك؛ لتحديد أوجه الاستخدام الأمثل للمرافئ من الناحية التطويرية والتشغيلية والاستثمارية، إلى جانب استثمار المواقع المتفق عليها لمدة زمنية يتم تحديدها وفق طبيعة كل موقع بما يتوافق مع الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.

"البيئة" توقع مذكرة تفاهم لتطوير واستثمار مواقع المرافئ البحرية بالمنطقة الشرقية

وفق “أخبار 24”.

“البيئة” توقع مذكرة تفاهم لتطوير واستثمار المرافئ البحرية بالمنطقة الشرقية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885257437.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.