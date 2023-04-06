قالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن الملحقية الدينية بسفارة المملكة في نيجيريا نظمت حفل إفطار جماعي في جمهورية بنين.
وأوضحت الوزارة أن حفل الإفطار والذي حضره أكثر من ألف شخص بجانب عدد من الدعاة والأئمة والمسؤولين جاء ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين خلال شهر رمضان.
وأشارت إلى أن حفل الإفطار تم بحضور عمدة بلدية ساكيتي، ايدوهو نيسطار، وكبير الأئمة في مدينة يورتو نوفو ورئيس الاتحاد الإسلامي في بنين سابقا الشيخ حذيفة حمزة علي، والمشرف العام على دعاة الوزارة الدكتور ثاني عبدالحميد ألاحو. وفق “أخبار 24”.
وفي السياق ذاته دشنت الوزارة مأدبة إفطار للصائمين في كل من الصومال، وبنجلادش، لخريجي الجامعات السعودية، كما سلمت الوزارة 92 ألف نسخة من المصحف الشريف هدية من خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية الهند.