“الإحصاء”: ارتفاع عدد ركاب الرحلات الدولية والداخلية بنسبة 82% بنهاية 2022

ذكرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، أن عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الرحلات الدولية والداخلية بلغ 88 مليون راكب بمعدل ارتفاع وصل إلى 82% عن عام 2021م.
وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات النقل الجوي في المملكة لعام 2022م؛ أن عدد منشآت أنشطة النقل الجوي بلغ 1443 منشأة، شاملةً: النقل الجوي للركاب، والنقل الجوي للبضائع والخدمات المتصلة بالنقل ومناولة البضائع، وأنشطة دعم النقل الأخرى، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 20% عن عام 2022م.
وأشارت إلى أن عدد المشتغلين الذكور في أنشطة النقل الجوي بشكل عام وصل إلى 28 ألف عامل بزيادة بلغت 38%، فيما يلغ عدد المشتغلات الإناث 4 آلاف عاملة بزيادة بلغت 70% عن عام 2021م.
وكشفت نشرة إحصاءات النقل الجوي عن ارتفاع عدد الرحلات الجوية بنسبة 41%، وكانت الحصة الأكبر للخطوط الجوية السعودية بما يقارب 283 ألف رحلة، فيما بلغ متوسط الرحلات اليومية الدولية نحو 131.29 ألف رحلة، ومتوسط الرحلات اليومية القادمة والمغادرة في المطارات الداخلية حوالي 6 آلاف رحلة.وفق “أخبار 24”.
وجاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي كأعلى المطارات كثافة مسجلاً 32 مليون راكب، فيما كان عدد رحلات الطيران الخاص 64 ألف رحلة مرتفعاً عن عام 2021 بمعدل 41%، وبلغ عدد الدول التي ارتبط بها مطارات المملكة 56 دولة بزيادة عن عام 2021م بعشر دول.