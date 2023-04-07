طقس اليوم: استمرار هطول الأمطار بعدة مناطق بينها الرياض ومكة والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض.
وأضاف أن تلك الحالة المطرية يُتوقع أن تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة بمكة المكرمة، و34 درجة بالمدينة المنورة، و30 درجة بالرياض والدمام، و31 درجة بجدة، و22 درجة في أبها).