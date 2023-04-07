“النقل” ترعى 3 اتفاقيات لتوفير السيارات الكهربائية لمكاتب التأجير

رعت الهيئة العامة للنقل 3 اتفاقيات لتوريد السيارات الكهربائية لمكاتب تأجير السيارات حول المملكة.
وتهدف الاتفاقيات إلى تبني الطاقة النظيفة في السيارات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك تعزيز المحافظة على البيئة.
وبيّنت أن نائب الرئيس لمجموعة ناغي “هيونداي” محمد المسحل وقّع اتفاقية مع الرئيس التنفيذي لمجموعة المرجان القابضة “المفتاح” لتوريد 100 سيارة كهربائية لمكاتب التأجير خلال عام.
كما وقّع عضو مجلس إدارة شركة المجدوعي للسيارات محمد المجدوعي اتفاقية مع الرئيس التنفيذي لـمجموعة “بدجت” فواز دانش، وأخرى مع الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق “يلو” محمد النجران لتوريد السيارات الكهربائية لهم.
وكان أمير منطقة المدينة المنورة قد دشن في وقت سابق الحافلة الكهربائية لخدمة قاصدي المسجد النبوي الشريف وسكان المنطقة، وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وعدد من المسؤولين.
وفق “أخبار 24”.