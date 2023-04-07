نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أشاد بالأداء المتميز.. رئيس الأركان يتفقد الوحدات العسكرية في المنطقة الشمالية والشرقية
07/04/2023   12:53 م

أشاد بالأداء المتميز.. رئيس الأركان يتفقد الوحدات العسكرية في المنطقة الشمالية والشرقية

+ = -
794

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، الوحدات العسكرية في المنطقتين الشمالية والشرقية.

وبدأ الرويلي زيارته بتفقد “قوة رفحاء” بالمنطقة الشمالية واستمع لإيجاز حول المهام والواجبات العملياتية للقوة والوحدات الأمامية المرابطة، ثم انتقل إلى قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي، وتجول على منشآت ومرافق القاعدة، مستمعاً لإيجاز عن مهامها وواجباتها وأدوارها.

وشملت الزيارة التي تمت أمس (الخميس)؛ “قوة حفر الباطن”، حيث استمع رئيس هيئة الأركان إلى إيجاز عن المهام والواجبات المنوطة بالقوة في قطاع المسؤولية.

وأشاد رئيس الأركان ببطولات ومواقف منسوبي القوات المسلحة المشرفة لضمان أمن واستقرار البلاد، وبالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم.

رئيس الأركان يتفقد الوحدات العسكرية في المنطقة الشمالية والشرقيةرئيس الأركان يتفقد الوحدات العسكرية في المنطقة الشمالية والشرقيةرئيس الأركان يتفقد الوحدات العسكرية في المنطقة الشمالية والشرقيةرئيس الأركان يتفقد الوحدات العسكرية في المنطقة الشمالية والشرقية

وفق “أخبار 24”.

أشاد بالأداء المتميز.. رئيس الأركان يتفقد الوحدات العسكرية في المنطقة الشمالية والشرقية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885257558.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.