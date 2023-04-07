أشاد بالأداء المتميز.. رئيس الأركان يتفقد الوحدات العسكرية في المنطقة الشمالية والشرقية

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، الوحدات العسكرية في المنطقتين الشمالية والشرقية.
وبدأ الرويلي زيارته بتفقد “قوة رفحاء” بالمنطقة الشمالية واستمع لإيجاز حول المهام والواجبات العملياتية للقوة والوحدات الأمامية المرابطة، ثم انتقل إلى قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي، وتجول على منشآت ومرافق القاعدة، مستمعاً لإيجاز عن مهامها وواجباتها وأدوارها.
وشملت الزيارة التي تمت أمس (الخميس)؛ “قوة حفر الباطن”، حيث استمع رئيس هيئة الأركان إلى إيجاز عن المهام والواجبات المنوطة بالقوة في قطاع المسؤولية.
وأشاد رئيس الأركان ببطولات ومواقف منسوبي القوات المسلحة المشرفة لضمان أمن واستقرار البلاد، وبالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم.
وفق “أخبار 24”.