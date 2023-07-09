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جديد المحليات > “92 مليون” لمزارعي القمح “المحلي”
09/07/2023   2:47 م

“92 مليون” لمزارعي القمح “المحلي”

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أكدت الهيئة العامة للأمن الغذائي صرف أكثر من 92 مليون ريال، مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي، والذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ، وتم إغلاق حساباتهم عبر منصة “محصولي”.

وأوضحت الهيئة أنه تم توريد أكثر من 52.2 ألف طن لهذه الدفعة، من خلال 172 مزارعًا، منهم 22 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين، أكثر من 768 مليون ريال.

يُذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، فيما بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه أكثر من 673 ألف طن، من خلال 2348 مزارعًا.

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وفق “أخبار 24”.

“92 مليون” لمزارعي القمح “المحلي”

جديد المحليات
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