“الرياض” تتصدر في الأنشطة الإبداعية و “السينما”

كشفت نشرة قطاع الأعمال للربع الثاني من العام الحالي 2023؛ عن نمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية والقطاعات الواعدة في المملكة.
وأوضحت النشرة الصادرة عن وزارة التجارة، أن قطاع الأنشطة الإبداعية والفنون والترفيه، حقق نمواً بلغ 24%، بعدد 2.2 ألف سجل، مقارنة بنحو 1.8 ألف سجل في الربع الثاني 2022، وكانت أعلى مناطق من حيث السجلات هي: الرياض بـأكثر من ألف سجل، ثم مكة المكرمة بـ680 سجلاً، والشرقية 242 سجلاً، والمدينة المنورة 68 سجلاً، وعسير 45 سجلاً.
وأبانت أن نسبة نمو السجلات التجارة الإلكترونية بلغت 21% في الربع الثاني، بأكثر من 35.3 ألف سجل تجاري، مقارنة بـ29 ألف سجل في الربع المماثل من العام الماضي، وكانت أعلى 5 مناطق من حيث سجلات هي الرياض بأكثر من 14 ألف سجل، ثم مكة المكرمة بأكثر من 9 آلاف سجل، والشرقية بـ5.7 ألف، والمدينة المنورة بأكثر من 1.7 ألف، ثم القصيم بـ1.2 ألف، وعسير بأكثر من ألف سجل.
وتضمنت النشرة إحصاءات عن السجلات بـ”القطاعات الواعدة” والتي تشمل: الأمن السيبراني، والروبوت، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والأنشطة الإبداعية والفنون والترفيه، والسفر والسياحة، وغيرها.
ففي مجال الأمن السيبراني بلغت نسبة نمو السجلات التجارية 52%، بأكثر من 2.2 ألف سجل، مقارنة بنحو 1.5 ألف سجل في الربع الثاني من 2022، وكانت منطقة الرياض الأعلى من حيث السجلات بـ1.4 ألف سجل، تليها مكة، بـ373 سجلاً، والشرقية بـ278 سجلاً، ثم المدينة المنورة بـ56 سجلاً، والقصيم 23 سجلاً.
وبلغ النمو في مجال تقنيات الروبوت 52%، بأكثر من 2.3 ألف سجل بنهاية الربع الثاني، مقارنة بأكثر من 1.5 ألف سجل في الربع المماثل من العام الماضي، وكانت الرياض الأعلى من حيث السجلات بنحو 1.4 ألف سجل، تليها مكة بـ491 سجلاً، والشرقية بـ269 سجلاً ثم المدينة المنورة بـ76 سجلاً، والقصيم بـ32 سجلاً.
وأظهرت النشرة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي شهدت نمواً بنسبة 49%، بأكثر من 4.2 ألف سجل، مقارنة بأكثر من 2.8 ألف سجل في الربع المماثل من 2022، وكانت الرياض الأعلى من حيث السجلات بنحو 2.7 ألف سجل، تليها مكة بـ843 سجلاً، ثم الشرقية، والمدينة والقصيم.
وسجل قطاع الخدمات اللوجستية نمواً في السجلات بلغ 83%، بنحو 4.3 ألف سجل، مقارنة بـ2.3 ألف سجل في الربع الثاني من 2022، وكان عدد السجلات في الرياض نحو ألفَيْ سجل، ومكة أكثر من 1.2 ألف سجل، والشرقية 575 سجلاً، والمدينة المنورة 120 سجلاً، والقصيم 101 سجل.
وأبانت النشرة أن نسبة النمو في السجلات القائمة في قطاع وكالات السفر بلغت 23%، بنحو 5.5 ألف سجل في الربع الثاني من 2023، مقارنة بأكثر من 4.4 ألف سجل في الربع المماثل من العام الماضي، وكانت أعلى 5 مناطق من حيث السجلات: الرياض بأكثر من 1.8 ألف سجل، ومكة المكرمة بأكثر من 1.7 ألف سجل، تليها الشرقية بـ349 سجلاً، ثم المدينة المنورة والقصيم.
وفيما يتصل بقطاع إنتاج الأفلام السينمائية، فقد وصل النمو إلى 28%، بأكثر من 1.7 ألف سجل، مقابل أكثر من 1.3 ألف سجل في الربع الثاني من 2022، وكانت أعلى مناطق من حيث السجلات هي: الرياض بـ953 سجلاً، ومكة المكرمة 501 سجل، والشرقية 155 سجلاً، ثم المدينة المنورة 51 سجلاً، والقصيم 22 سجلاً.
وحقق قطاع تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية نمواً بنسبة 26% في السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بنحو 9.3 ألف سجل، مقابل أكثر من 7.3 ألف سجل في الربع المماثل من 2022، وكانت أعلى مناطق من حيث السجلات هي: الرياض بأكثر من 4.8 ألف سجل، ومكة المكرمة بـ2.5 ألف سجل، والمنطقة الشرقية بـ919 سجلاً، ثم المدينة المنورة بثلاثمائة سجل، ومنطقة عسير بـ171 سجلاً.
وفي مجال أبحاث السوق واستطلاعات الرأي، بلغ النمو 36%، بأكثر من 2.6 ألف سجل، مقابل 1.9 ألف سجل في الربع الثاني من 2022، وكانت أعلى مناطق من حيث السجلات هي: الرياض بنحو 1.5 ألف سجل، ثم مكة المكرمة بـ720 سجلاً، والشرقية بـ186 سجلاً، والمدينة المنورة بـ81 سجلاً، وعسير 42 سجلاً.
وفي قطاع حاضنات ومسرعات الأعمال الذي يستهدف تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض الأعباء المالية على رواد الأعمال، ودعم الابتكار، وتوفير بيئة جاذبة مناسبة للعمل الريادي ومحفزة له، فقد بلغ إجمالي عدد السجلات أكثر من 1.5 ألف سجل. وفق “أخبار 24”.
وكانت أعلى 5 مناطق من حيث عدد السجلات هي: الرياض بعدد 811 سجلاً، ومكة المكرمة 415 سجلاً، ثم المنطقة الشرقية 145 سجلاً، والمدينة المنورة 62 سجلاً، وعسير 32 سجلاً.