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جديد المحليات > اعتمدت “الفصلين”.. فتح القبول بجامعة جدة
10/07/2023   7:25 ص

اعتمدت “الفصلين”.. فتح القبول بجامعة جدة

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أعلنت جامعة جدة اليوم الأحد عن اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الجامعي القادم 1445هـ – 2024م.

وكانت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة قد بدأت في استقبال طلبات القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام 1445هـ.

وتستقبل الجامعة الطلبات من خلال بوابة القبول “adm.uj.edu.sa”، والتي تستمر حتى يوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023 – 29 ذي الحجة 1444هـ.

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عيسى السلمي إن الجامعة لديها عدد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس؛ أهمها ( الذكاء الاصطناعي – الأمن السيبراني – علوم البيانات -الكيمياء الصناعية – اللغة الصينية – تصميم الأزياء – التصميم الجرافيك –الإعلام الرقمي وغيرها من التخصصات). وفق “أخبار 24”.

وأشار أيضا إلى برامج الدبلوم للكلية التطبيقية التي تواكب سوق العمل مثل “إدارة الفندقة والضيافة – إدارة المستودعات – الإرشاد السياحي – الإدارة الرياضية والترويجية – تكنولوجيا حماية البيئة، وغيرها).

اعتمدت “الفصلين”.. فتح القبول بجامعة جدة

جديد المحليات
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