رسميًا.. الأهلي القطري يتعاقد مع السليتي

أعلن نادي الأهلي القطري عن التعاقد بشكل رسمي مع محترف الاتفاق السابق، التونسي نعيم السليتي لمدة موسمين.
وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: “ووقع نعيم السليتي على عقد انضمامه لعميد الأندية القطرية لمدة موسمين سيدافع فيهما عن طموحات الأهلي”.
وأضاف: “ويملك السليتي خبرة مميزة في الدوري الفرنسي حيث لعب لنادي ديجون لموسمين ولنادي الاتفاق بالدوري السعودي لأربعة مواسم كما انه يعتبر عنصرا أساسياً في صفوف منتخب تونس وقد شارك معه في بطولة كاس العالم FIFA قطر 2022 في نوفمبر وديسمبر الماضيين”. وفق “سبورت 24”.
وأشار إلى أن اللاعب فور توقيعه عقد انضمامه للعميد دخل في منظومة الفريق وتدريباته استعدادا للدوري القطري في موسمه الجديد.
وعبر اللاعب عن سعادته بالانضمام لعميد الأندية القطرية، وقال إنه سيبذل كل جهده لتحقيق الإضافة المطلوبة للفريق في المرحلة المقبلة.