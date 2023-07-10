“الحقيل” يطلع على تجارب تركيا في البنية والإسكان

يبدأ غدًا (الإثنين) وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، زيارة رسمية لجمهورية تركيا، بهدف الاطلاع على أفضل التجارب الناجحة والاستفادة منها في تحقيق أهداف ومبادرات الوزارة وبرامجها الاستراتيجية، وعقد لقاءات مع القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية والإنشاءات والإسكان والتحول الرقمي.
وأوضحت الوزارة أن “الحقيل” سيعقد اجتماعات ثنائية مع كل من، وزير التجارة التركي، عمر بولات، ووزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي، محمد أوز حسكي، ووزير المالية، محمد شيمشك، إذ تتمحور اللقاءات في مجالات التعاون الاقتصادي، والتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتطويرها. وفق “أخبار 24”.
ويشارك “الحقيل” مع وزير التجارة التركي، عمر بولات في منتدى الأعمال السعودي التركي الذي سيقام يوم (الأربعاء) المقبل في إسطنبول، والذي سيستعرض فرص الاستثمارات السعودية التركية، والتواصل مع الشركات التركية في مجالات التنمية الحضرية والبناء والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية.