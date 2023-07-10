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جديد المحليات > بمشاركة سعودية.. انطلاق مؤتمر المراجعين بهولندا
10/07/2023   1:53 م

بمشاركة سعودية.. انطلاق مؤتمر المراجعين بهولندا

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تنطلق اليوم (الإثنين) فعاليات المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين في أمستردام بمملكة هولندا، بمشاركة 150 عضواً من أعضاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين “الراعي الماسي” للمؤتمر.

ويستعرض رئيس لجنة المراجعة في مجموعة stc ، وليد شكري ، في اليوم الأول من المؤتمر خلال جلسة بعنوان “نضوج حوكمة الشركات والمؤسسات”، أمثلة واقعية على الخلل في نضوج حوكمة الشركات والتعرف على توازن التكلفة والفائدة بما في ذلك اعتماد ممارسات حوكمة الشركات ذات الصلة بمستوى نضج المنشأة وحجمها.

ويتناول الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية بمركز الملك عبدالله المالي، عبدالإله آل الشيخ في اليوم الثاني خلال جلسة بعنوان “كيف يمكن أن يعزز نشاط المراجعة الداخلية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في المنشأة”، مناقشة إمكانية المراجعة الداخلية من الاستمرارية في إضاقة القيمة من خلال تعزيز هذه الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وفق “أخبار 24”.

ويُشار إلى أن المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين يشهد مشاركة 1500 مراجع داخلي من مختلف دول العالم، والذي سيناقش من خلاله 50 متحدثاً ثمانية مواضيع رئيسية تتعلق بالمراجعة الداخلية وتطوير ممارستها في مجال العمل.

بمشاركة سعودية.. انطلاق مؤتمر المراجعين بهولندا

جديد المحليات
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