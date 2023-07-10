“التخصصات” تفتح باب التقديم لبرنامجين “صحيين”

فتحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، (الاثنين)، باب التقديم على برامج التخصصات الدقيقة 2024، وشهادة الاختصاص للصيدلة السريرية، عبر بوابة التقديم والمفاضلة الإلكترونية.
وحددت الهيئة يوم 20 يوليو 2023 آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 20 أغسطس و14 سبتمبر 2023.
وأكدت أن يوم 14 سبتمبر المقبل سيكون آخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان.
وأشارت إلى أنه سيتم إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعًا في يوم 26 نوفمبر 2023، موضحة أن 10 ديسمبر سيكون آخر موعد لسداد الرسوم، فيما سيكون 31 ديسمبر آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل، على أن تكون بداية التدريب لبرامج التخصصات الدقيقة 1 يناير من العام المقبل. وفق “أخبار 24”.
ودعت الهيئة الراغبين بالتقديم إلى مراجعة المتطلبات الخاصة بالتقديم والمعلنة في بوابة الهيئة الإلكترونية، والتأكد من توفرها قبل انتهاء المواعيد المحددة.