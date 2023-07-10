العيسى يرأس وفد “الإسلامي” بزيارة للهند

يرأس الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، وفد الرابطة الذي يزور الهند، تلبيةً لدعوةٍ رسميةٍ من الحكومة الهندية، وسط ترحيبٍ من القيادات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية بأطيافها كافة؛ وذلك بوصف الرابطة منظمةً دوليةً تحظى بالتوافقية والتقدير العالمي الكبير.
وخلال الزيارة سيلتقي العيسى بالرئيس الهندي، ورئيس الوزراء، وكبار القيادات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية، ويحضُر عدداً من الفعاليات مع الجالية الإسلامية والمكونات الهندية المختلفة، في سياق حواراتٍ أخويةٍ وصديقةٍ؛ لتعزيز التفاهم والتعاون ومناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يخطب ويؤم المصلين، في أحد أكبر الجوامع في شبه القارة الهندية وأقدمها، وذلك على هامش الزيارة، كما سيلتقي بعددٍ من الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين رفيعي المستوى، وستُنَظَّم عدةُ حلقاتِ نقاشٍ تشمل عموم التنوع الهندي.