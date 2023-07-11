“عالمياً”.. اعتماد “الملكية الفكرية” للبحث الدولي

اعتمدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الهيئة السعودية للملكية الفكرية هيئةً للبحث والفحص التمهيدي الدولي، وذلك في إطار معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT/ISA/IPEA)، كثاني مكتب بحث وفحص دولي يدعم اللغة العربية.
ويتيح الاعتماد، الذي جاء بإجماع أعضاء المنظمة المكونة من 193 عضواً، لمقدمي طلبات براءات الاختراع الدولية في الدول الأعضاء، اختيار الهيئة السعودية للملكية الفكرية كإحدى هيئات البحث الدولية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ لإصدار تقرير البحث لطلبات براءات الاختراع الدولية.
وتتطلع الهيئة إلى أن تسهم في تعزيز معاهدة التعاون بشأن البراءات في المنطقة والعالم، كونها الجهة الـ25 على مستوى العالم هيئةً للبحث والفحص الدولي. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة قد وضعت الخطط الإستراتيجية اللازمة لتوظيف الفاحصين وتدريبهم؛ لإكسابهم المهارات التي تمكنهم من أداء عملية البحث والفحص، كما نفَّذت معايير الجودة وتطوير الأنظمة الإلكترونية للبدء بالتحضير والإعداد لاستكمال متطلبات التعيين.