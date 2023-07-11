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جديد المحليات > “1:55” متوسط مشاهدة المحتوى الرقمي يومياً
11/07/2023   7:18 ص

“1:55” متوسط مشاهدة المحتوى الرقمي يومياً

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أظهرت دراسة أجرتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن متوسط الوقت اليومي المُستغرق لمشاهدة منصات المحتوى الرقمي في المملكة وصل إلى 1:55 ساعة.

وأوضحت الدراسة أن الفئة العمرية فوق 60 عاماً كانت الأكثر مشاهدة للقنوات الفضائية بمتوسط يومي 2:10 ساعة، و99.9 % من الأفراد يشاهدون مقاطع الفيديو القصيرة، و98.8% من الأفراد يشاركون مقاطع الفيديو القصيرة.

ولفتت إلى أن 78.8% يشاهدون الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، و41.6% يستخدمون منصات بث محتوى الفيديو عبر التلفاز الذكي، و14.4 % يشاهدون القنوات الفضائية عبر جهاز الاستقبال (القنوات المدفوعة).

إحصائية حول مشاهدة المحتوى الرقمي بالمملكة

وفق “أخبار 24”.

“1:55” متوسط مشاهدة المحتوى الرقمي يومياً

جديد المحليات
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