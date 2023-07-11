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جديد المحليات > دليل مرئي جديد لشروحات الخدمات العدلية
11/07/2023   11:43 م

دليل مرئي جديد لشروحات الخدمات العدلية

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أطلقت وزارة العدل الإصدار السابع من الدليل المرئي لشرح الخدمات العدلية الإلكترونية المتاحة عبر منصة ناجز، بهدف التيسير على المستفيدين.

وأفادت أن هذا الإصدار يحتوي على 100 فيديو تشرح خطوات الاستفادة من جميع الخدمات العدلية الإلكترونية من بوابة وتطبيق ناجز، بالإضافة إلى المنصات الرقمية الشريكة، وبما يشمل قطاعات الوزارة المختلفة مثل القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، والمصالحة، والبورصة العقارية، والبوابة العلمية، وصندوق النفقة. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن الإصدار يتميز بالتوسع في فهرسة الخدمات وتحديث وإضافة شروحات جديدة لأحدث الخدمات العدلية، وأكثر الخدمات استخداماً، عبر شرح خطوات مرئية تفصيلية، كما يحتوي على خدمات جديدة منها شرح خطوات الإفراغ العقاري الإلكتروني، وتقديم عرض بيع، وطلب شراء، وغيرها من الخدمات العقارية عبر البورصة العقارية.

دليل مرئي جديد لشروحات الخدمات العدلية

جديد المحليات
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