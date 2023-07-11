بدء “عُمرة” المواطنين والمقيمين والخليجيين

أعلنت وزارة الحج والعمرة، (الثلاثاء)، بدء موسم العمرة، للمواطنين والمقيمين في المملكة، ومواطني دول الخليج والمقيمين فيها، من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطة تأتي بهدف تمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل عدة أيام ترحيبها بالمعتمرين من خارج السعودية، وبدءها إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، من خلال تقديم طلب عبر “نسك”، على أن يكون موعد قدومهم السعودية ابتداءً من غُرّة محرم 1445هـ. وفق “أخبار 24”.
ويُعدّ تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، لإصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.