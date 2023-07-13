تعاون “الاستثمارات” و”إنجي”.. بـ”الهيدروجين الأخضر”

وقَّع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع شركة “إنجي” من أجل تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المملكة.
وتعد شركة “إنجي”، متخصصة في مجال توفير خدمات الطاقة منخفضة الكربون وحلول إدارة المرافق المتكاملة، ويأتي توقيع المذكرة معها تعزيزاً لأوجه التعاون المشترك بين الطرفين، واستكشافاً لفرص تطوير مشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يسهم في تعزيز مسيرة التحول في قطاع الطاقة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته، قال المدير العام للحلول المرنة ومبيعات التجزئة في شركة “إنجي”، إن الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة ستسهم في وضع أسس راسخة لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتحويل المملكة إلى واحدة من أكبر مصدري الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم. وفق “أخبار 24”.
وسيعمل كل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة “إنجي”، على تقييم جدوى فرص الشراكة، وصياغة استراتيجية مشتركة لتحديد أفضل سبل دخول السوق الدولية، وتأمين ترتيبات التصدير للجهات المستفيدة، بما يسهم في تنويع منظومة الاقتصاد بالمملكة، وتعزيز قدراته التنافسية على الصعيد العالمي في مجال إنتاج وتوريد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.