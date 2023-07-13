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جديد المحليات > “مزاد” على بضائع بميناء “الملك عبدالله”
13/07/2023   3:57 م

“مزاد” على بضائع بميناء “الملك عبدالله”

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة بجمرك ميناء الملك عبدالله برابغ، (الخميس) بعد المقبل.

واشترطت الهيئة للدخول في المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

وشددت على أنه يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المبيعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثَمّ عرضها للبيع مرة أخرى

المزاد لبيع بضائع منوعة

وفق “أخبار 24”.

“مزاد” على بضائع بميناء “الملك عبدالله”

جديد المحليات
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