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جديد المحليات > ميناء جدة يحقق أعلى مناولة “تاريخية”
13/07/2023   3:59 م

ميناء جدة يحقق أعلى مناولة “تاريخية”

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كشفت الهيئة العامة للموانئ تحقيق ميناء جدة الإسلامي أعلى معدل مناولة تاريخية، مسجلًا 473.6 ألف حاوية خلال يونيو 2023، مقابل 406.9 ألف حاوية خلال نفس الفترة من عام 2022، وبنسبة زيادة 16%.

وأوضحت الهيئة أن ميناء جدة الإسلامي شهد إضافة 8 خدمات شحن جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، تربط الميناء بأكثر من 260 ميناءً عالميًا، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار، وتعزيز صادرات المملكة.

وأشارت إلى أنها تستهدف جعل الميناء ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، من خلال عمليات التوسعة المستمرة، وبرامج التطوير المختلفة، وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بالميناء، باستثمارات تناهز 9 مليارات ريال تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.

ميناء جدة يحقق أعلى مناولة تاريخية

وفق “أخبار 24”.

ميناء جدة يحقق أعلى مناولة “تاريخية”

جديد المحليات
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