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جديد المحليات > “الحقيل” من تركيا: نملك فرصة استثمارية “واعدة”
14/07/2023   10:13 ص

“الحقيل” من تركيا: نملك فرصة استثمارية “واعدة”

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 أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن المملكة تملك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، في بيئة نوعية جاذبة للاستثمار، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية وجميع مناطقها، من بينها القطاعان البلدي والإسكاني.

وأشار خلال لقائه في بلدية إسطنبول عدداً من الرؤساء التنفيذيين لشركات تركية متخصصة في تشغيل المدن، إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التطوير العقاري ومشاريع البنية التحتية والمدن الذكية.

وناقش في اللقاءات الأساليب التي ابتكرتها هذه الشركات في تشغيل المرافق العامة، وتجاربها وخبراتها في إدارة تشغيل المواقف العامة وإعادة تدوير النفايات والمدن الذكية، وأبرز المشكلات التي تواجهها والحلول التي وضعتها في ظل تحديات التطور العمراني الذي تشهده المدينة. وفق “أخبار 24”.

كما استعرض، مع حاكم إسطنبول داود غول، تجربة مدينة إسطنبول في المحافظة على الإرث التاريخي مع التطور العمراني الذي تشهده المدينة والتحديات التي تواجهه، فيما قدم الحقيل الدعوة لغول لزيارة المملكة وحضور معرض سيتي سكيب جلوبال المزمع إقامته سبتمبر المقبل.

“الحقيل” من تركيا: نملك فرصة استثمارية “واعدة”

جديد المحليات
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