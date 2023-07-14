نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بـ”التقنية”.. مخالفو الأنظمة “محاصرون”
14/07/2023   10:12 ص

بـ”التقنية”.. مخالفو الأنظمة “محاصرون”

+ = -
495

أبرزت المديرية العامة لحرس الحدود، خلال معرض للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في تبوك، التقنيات الحديثة المُستخدمة في التصدي لمحاولات مخالفي أمن الحدود في عبور الحدود إلى داخل المملكة.

وتستعرض المديرية من خلال المعرض الذي يستمر حتى يوم (الاثنين) المقبل، جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة وطن بلا مخالف، والحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

كما يتخلل المعرض توضيح العقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.  وفق “أخبار 24”.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وتتلقى الجهات الأمنية البلاغات من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

بـ”التقنية”.. مخالفو الأنظمة “محاصرون”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885266998.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.