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جديد المحليات > “النصر”: “البحر الأحمر” يرسخ مكانة المملكة “سياحياً”
14/07/2023   10:11 ص

“النصر”: “البحر الأحمر” يرسخ مكانة المملكة “سياحياً”

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أكد عضو مجلس إدارة “البحر الأحمر الدولية”، الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم”، المهندس نظمي النصر، أن التقدم في سير الأعمال بمشروع البحر الأحمر كبير، ويبرز التناغم بين التصاميم المعمارية والمناظر الطبيعية وجمال المواقع التي يتم تطويرها سواء الصحراوية منها أم الجزر أم المواقع الساحلية.

واطلع النصر خلال زيارته الوجهات التي تطوِّرها “البحر الأحمر الدولية” على الخطط المبتكرة والطموحة التي تطبقها الشركة لبناء نموذج رائد للسياحة المستدامة، يستهدف الزوار من جميع أنحاء العالم، كما وقف على سير الأعمال والتقدُّم الذي تم إحرازه، حيث سيتم افتتاح 3 منتجعات خلال هذا العام، ومطار البحر الأحمر الدولي.

ونوَّه النصر بالجهود الحثيثة المبذولة ليكون المشروع رافداً أساسياً لدعم قطاع السياحة، مشيراً إلى أنه سيسهم في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية”،

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر الدولية”، جون باغانو، أن المشاريع النوعية تمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لقطاع السياحة والعديد من القطاعات الأخرى. مبيناً أنهم يفتتحون فرصاً جديدة في القطاعات التي لم تُفَعَّلْ بشكل كامل. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن “البحر الأحمر الدولية” تستعد لاستقبال أول ضيوفها في وجهتها الرئيسية “البحر الأحمر” خلال العام الجاري.

“النصر”: “البحر الأحمر” يرسخ مكانة المملكة “سياحياً”

جديد المحليات
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