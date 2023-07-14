“اتفاقيات” لتدريب الأطباء السعوديين بـ”إيطاليا”

وقّعت وزارة التعليم 6 اتفاقيات لتدريب الأطباء السعوديين في مرحلتي الزمالة والتخصص الدقيق، وإتاحة 60 مقعداً تدريبياً في المستشفيات الجامعية في إيطاليا.
وتشمل الاتفاقيات مجموعة من التخصصات الطبية، أبرزها مجال التخدير، وجراحة القلب، وأمراض الكلى، وجراحة الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، وطب الجهاز التنفسي، إلى جانب الأورام الإشعاعية، وجراحة المخ والأعصاب.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن توجه الوزارة في تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في المجال الطبي، والتوسّع في تدريب وتأهيل الأطباء السعوديين في أفضل المؤسسات الصحية بالعالم، والإسهام في توطين القطاع الصحي، وكذلك دعم الشراكات الدولية في هذا الشأن. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الوزارة وقعت مؤخراً 17 اتفاقية مماثلة لتدريب وتأهيل الأطباء السعوديين في ألمانيا وأيرلندا والسويد؛ لتنوّع مصادر التلقي العلمي والمهني للكوادر الوطنية.