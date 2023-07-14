الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل نجم الهلال السابق

أعلن الجزيرة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة انفصاله عن لاعب الوسط المغربي أشرف بن شرقي.
وقال النادي عبر حسابه على تويتر: “شكرا بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبوظبي وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم”.
ونشر الجزيرة، الذي احتل المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي، صورة للاعب بقميص الفريق وكتب عليها “شكرا أشرف بن شرقي”.
وانضم بن شرقي للجزيرة قادما من الزمالك المصري في انتقال مجاني العام الماضي.
وكان بن شرقي من أبرز لاعبي الزمالك منذ انضمامه للفريق في 2019 قادما من الهلال السعودي وساهم بشكل مؤثر في فوزه بلقب الدوري وكأس مصر. وفقاً لـ “سبورت 24”.