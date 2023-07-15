الهلال.. من وقف القيد لأغلى ميركاتو في التاريخ

ترقب كبير في مدرج نادي الهلال للأيام القليلة القادمة، والتي تسبق انطلاق الموسم الرياضي (2023-2024)، حيث يستعد الهلال للموسم التاريخي المنتظر من الدوري السعودي للمحترفين والذي سيضم صفقات عالمية أبرمتها الأندية ولا تزال تسعى لإبرام أخرى.
وتمكن الهلال من إبرام 3 صفقات عالمية حتى الآن، حيث ضم البرتغالي روبين نيفيز مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي، قبل أن يتعاقد مع المدافع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي قادمًا من تشيلسي، لينجح خلال الأيام الماضية في ضم صفقة من العيار الثقيل بضم نجم وسط لاتسيو، الصربي سيرجي سافيتش.
ولا يزال الهلال يبحث عن تدعيم صفوفه بأفضل العناصر في جميع المراكز، لا سيما في ظل ارتباط اسم العديد من النجوم بالانتقال إلى الزعيم أبرزهم الصربي ميتروفيتش مهاجم فولهام والبرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.
ولا تشبه الليلة البارحة في “ميركاتو” الهلال، حيث عانى النادي خلال الموسم الماضي من قرار حرمانه من التسجيل لفترتين، الأمر الذي لم يمكنه من التعاقد مع أي لاعب خلال الموسم مستكملًا الموسم بنفس قائمة الموسم قبل الماضي، ورغم ذلك تمكن الفريق من التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى إنجازه التاريخي بتحقيق فضية كأس العالم للأندية.
وإذا كان الهلال تمكن من تحقيق ألقاب وإنجازات في الموسم الماضي بقائمة لم يدخل عليها أي لاعب جديد، فإن الصفقات النارية التي أبرمها هذا الصيف منحت الجماهير آمالًا عريضة لاستعادة الفريق الريادة السعودية والآسيوية في الموسم الجديد، حيث يتطلع جمهور الهلال لاستعادة فريقهم لقب دوري المحترفين ولقب دوري أبطال آسيا. وفقاً لــ “سبورت 24”.
ولن تكون مهمة الهلال بالسهلة أمام فرق أبرمت هي الأخرى صفقات عالمية لا سيما الاتحاد والنصر والأهلي الذين يستعدون للموسم الجديد بمنتهى القوة، لتصبح الجماهير السعودية والعربية على موعد مع موسم للتاريخ.
وقفزت الصفقات العالمية التي أبرمها الهلال هذا بالقيمة السوقية للفريق لتتخطى حاجز الـ140 مليون يورو كأول فريق سعودي وعربي وآسيوي تصل قيمته إلى هذا الرقم.