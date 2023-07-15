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رياضة > لماذا لم يشارك رونالدو وبروزوفيتش في ودية فارينس؟
15/07/2023   11:14 ص

لماذا لم يشارك رونالدو وبروزوفيتش في ودية فارينس؟

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أفاد مصدر خاص لـ”سبورت 24″ بأن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد اجتمع مع محترفي الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي بروزوفيتش، صباح الجمعة، وأخبرهما بأنه لن يشركهما في المباراة الودية أمام فارينس البرتغالي.

وأوضحت المصادر أن عدم مشاركة الثنائي يرجع لعدم جاهزيتهما البدنية واللياقية، وأن المدرب لا يرغب بالمغامرة بهما حتى يكونا جاهزين لياقياً للمشاركة.

وأكد المصدر ذاته أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو ينوي الزج بهما في مباراة النصر الودية المقبلة التي ستقام أمام سيلتا فيغو يوم الإثنين، على أن تكون مشاركتهما بشكل تدريجي حتى يكونا جاهزين بشكل كامل لبدء المباريات.

لماذا لم يشارك رونالدو وبروزوفيتش في ودية فارينس؟

رياضة
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