نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > اجتماع “سعودي – ياباني” للاستثمار بـ”4 قطاعات”
15/07/2023   7:19 م

اجتماع “سعودي – ياباني” للاستثمار بـ”4 قطاعات”

+ = -
443

تنظم وزارة الاستثمار اجتماع الطاولة المستديرة “السعودي – الياباني” في جدة (الأحد)، بحضور رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وعدد من المسؤولين.

وتهدف أعمال الطاولة المستديرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية واستكشاف الفرص الاستثمارية بين المملكة واليابان في عدد من القطاعات مثل: البتروكيماويات، والرعاية الصحية، والتعدين، والخدمات المالية واللوجستية.

ويتضمن الاجتماع جلسات لمناقشة المشاريع الكبرى في البلدين وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من القطاعات، بالإضافة إلى جلسات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات. وفق “أخبار 24”.

اجتماع “سعودي – ياباني” للاستثمار بـ”4 قطاعات”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885267133.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.