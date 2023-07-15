اجتماع “سعودي – ياباني” للاستثمار بـ”4 قطاعات”

تنظم وزارة الاستثمار اجتماع الطاولة المستديرة “السعودي – الياباني” في جدة (الأحد)، بحضور رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وعدد من المسؤولين.
وتهدف أعمال الطاولة المستديرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية واستكشاف الفرص الاستثمارية بين المملكة واليابان في عدد من القطاعات مثل: البتروكيماويات، والرعاية الصحية، والتعدين، والخدمات المالية واللوجستية.
ويتضمن الاجتماع جلسات لمناقشة المشاريع الكبرى في البلدين وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من القطاعات، بالإضافة إلى جلسات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات. وفق “أخبار 24”.