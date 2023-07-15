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جديد المحليات > إستراتيجية جديدة لـ “شؤون الحرمين” بـ 1445 هـ
15/07/2023   7:20 م

إستراتيجية جديدة لـ “شؤون الحرمين” بـ 1445 هـ

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، السبت، عن إستراتيجية جديدة وهُوِيّة حديثة بداية من 1445 هـ.

وتشمل الإستراتيجية قرارات تطويرية شاملة لكل المجالات ومنظومة الخدمات، وزيادة فرص تمكين الشباب والفتيات على أعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد “السديس” أن منظومة الخدمات والأعمال داخل الرئاسة شهدت تطورًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية.

وأوضح أن أعمال الرئاسة داخل الحرمين الشريفين تحتاج إلى التطوير وتمكين الكفاءات وأصحاب الخبرات من أجل تحقيق تطلعات القيادة وتوفير أفضل الخدمات من أجل ضمان راحة ضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.

إستراتيجية جديدة لـ “شؤون الحرمين” بـ 1445 هـ

جديد المحليات
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