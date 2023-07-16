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جديد المحليات > 98% زيادة في البضائع الزراعية السائبة بميناء “عبدالله”
16/07/2023   12:57 م

98% زيادة في البضائع الزراعية السائبة بميناء “عبدالله”

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حقق ميناء الملك عبدالله برابغ، إنجازاً جديداً خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، بتسجيله زيادة جديدة في مناولة البضائع الزراعية السائبة بنسبة 98%، ومناولة الحاويات بـ2.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت إدارة الميناء، أن الزيادة الملحوظة في تداول البضائع الزراعية السائبة تُعد شهادة على الالتزام بدعم أهداف الأمن الغذائي في رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين استيراد وتخزين وتوزيع الشحنات الزراعية السائبة، ما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية لدعم الأمن الغذائي.

وأبانت أن الزيادة في مناولة الحاويات تؤكد على دور الميناء الريادي في تطوير القطاع البحري والخدمات اللوجستية، والتعامل بكفاءة وقدرة مع متطلبات الصناعة المتغيرة؛ الأمر الذي يرسخ مكانته بين الموانئ الأسرع نمواً عالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي للميناء، جاي نيو، إن الميناء شهد تقدماً كبيراً في الأشهر الماضية بالتزامن مع تصنيفه كأعلى الموانئ كفاءة في العام 2022، والذي يعد دليلاً واضحاً على التزامه المستمر بالكفاءة التشغيلية والتطورية، وهو ما يعكس تفاني فريق العمل والتزامه بالمعايير.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله حقق إنجازات غير مسبوقة، حيث سجل أعلى رقم لمناولة الحاويات على متن سفينة واحدة على مستوى المملكة وذلك بمناولة أكثر من 20 ألف حاوية قياسية خلال نحو 77.5 ساعة عمل، وذلك على متن السفينة MSC Renee، بالإضافة إلى مناولة أكبر سفينة حاويات في العالم، MSC Irina.

98% زيادة في البضائع الزراعية السائبة بميناء “عبدالله”

جديد المحليات
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