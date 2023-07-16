إتاحة 13 برنامجًا للدبلوم المتوسط بجامعة جدة

أتاحت جامعة جدة 13 برنامجًا للدبلوم المتوسط ضمن القبول الجامعي للعام 1445هـ -2024 م، مقدمة من الكلية التطبيقية.
وتتميز البرامج الجديدة بتخصصات نوعية تواكب مستجدات العصر وتلبي احتياجات سوق العمل من الوظائف، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة، وتحقق أهداف التنمية، كما أنها مجانية بدون رسوم دراسية، ويحصل الطالب على مكافأة شهرية وشهادة مهنية تساعده في الحصول على وظيفة مناسبة له بعد إنهاء متطلبات البرنامج الأكاديمي.
وتشمل البرامج إدارة الفندقة والضيافة، وتكنولوجيا حماية البيئة، والأحياء الجزئية والخلوية، وتقنية المعلومات، وإدارة المستودعات، والموارد البشرية، والإدارة الرياضية والترويجية، والصحة والسلامة المهنية، وعلوم البيانات، وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والإرشاد السياحي، والمحاسبة.